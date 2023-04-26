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【內險股】平保首季多賺48% 姚波辭任聯席CEO

股樓投資 21:54 2023/04/26

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中國平安(02318)公布上季業績。集團宣布今年首三個月，錄得純利383.5億元（人民幣．下同），按年升48.9％，期內收入為2,816億元，按年升27.9％；壽險及健康險新業務價值137.02億元，按年增長8.8％。截至今年3月，平安個人客戶數近2.29億，較年初增長0.9％，其中有近40％的個人客戶同時持有多家子公司合同。期內，團體業務綜合金融保費規模50.28億元，按年增長4.5％。

【內銀股】招行首季多賺近8% 期內淨息差收窄  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

期內，平保壽險深度改革逐步顯效，業務穩健發展。2023年第一季度，壽險及健康 險新業務價值同比增長8.8%，代理人渠道同比轉正，銀保渠道同比大幅 增長。若去年第一季度新業務價值採用年底假設及方法重述，2023年第 一季度新業務價值同比上升21.1%。 其次，集團財產保險業務保險服務收入穩健增長，業務品質保持良好。2023年第一 季度，平安產險保險服務收入763.12億元，同比增長7.1%。平安產險通過強化業務管理與風險篩選，整體承保綜合成本率保持在98.7%的健康水平。

另外，平安銀行經營業績表現穩健，資產質量保持平穩。2023年第一季度，平安銀 行實現淨利潤146.02億元，同比增長13.6%。截至2023年3月末，不良貸 款率1.05%，與年初持平；撥備覆蓋率290.40%，風險抵補能力保持良好。 

集團同時宣布，姚波因為個人及家庭原因，申請今日起辭去公司聯席首席執行官、常務副總經理等公司相關行政職務。並由公司執行董事調任公司非執行董事。 

【騰訊700】分散收入來源 騰訊傳計劃投資更多海外遊戲  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 港股

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