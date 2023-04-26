【內房危機】華利安：內房未來一至年或再面對新一波債務重組需求

▲ 圖左起為華利安高級顧問邵子力及華利安亞洲財務重組業務主管Brandon Gale

近年多間內地開發商出現境外債務違約，以債務重組聞名的華利安諾基（Houlihan Lokey）為中國恒大 （03333） 、融創 （01918） 、花樣年 （01777） 及佳兆業 （01638） 等已違約內房的財務顧問。華利安表示，留意到房地產行業的第一波重組方案主要為留債展期的交易，只能換取1至兩年的喘息空間，當債務到期後，預期將有下一波債務重組需求。

若要為企業爭取足夠的時間，以及讓企業對未來發展增加信心，華利安指，這必需為企業建立可持續的資本結構，目前公司大部份正進行的項目為全盤債務重組方案，其在大多情況下會結合較長期的債務展期、較低的債息，以及透過債轉股去槓桿。

集團又形容，恒大、融創及花樣年為大型複雜的重組項目， 華利安亞洲財務重組業務主管Brandon Gale提到，以恒大為例，當中涉及逾千個債權人、各有不同要求，故集團花費了數月進行盡職審查，審查境內的資產及項目，並組合了多個方案讓債權人選擇。

即使債務重組成功 短期融資難

不過，華利安高級顧問邵子力估計，就算內房成功重組債務，短期內也難以融資。

對於有多間內房也推進境內債重組，邵子力指，與境外債重組不同，境內債重組主要由政府主導，並認為這不是壞事，「如果完全市場化，（內房） 早就破產， 破產就是清算，沒有人再建房」，這與中央以社會穩定為優先相違背。他指，「沒有政府， 沒有一間內房可以重組」，故境內債權人相對欠缺話語權。

華利安對中國房地產市場審慎樂觀，並相信會繼續強調「保交樓」，行業亦將迎來整合潮，資產質素較差、土儲較低及融資途徑有限的小型發展商或大多無力在市場生存，而國企內房的市佔將會更高。

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編輯：袁諾曦