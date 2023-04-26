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【平保2318】平保：姚波因個人及家庭原因　辭聯席首席執行官、常務副總經理等職務

股市 20:30 2023/04/26

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平保 （02318） 公布，董事會收到姚波的辭職報告，姚波因個人及家庭原因，申請於今日（26日）辭去公司聯席首席執行官、常務副總經理等公司相關行政職務。董事會接受姚辭任該公司相關行政職務的請求，亦決議自今日起，姚由公司執行董事調任非執行董事。

姚波現年52歲，於2009年6月至2016年1月出任公司副總經理，於2010年4月至去年12月出任公司首席財務官（財務負責人），於2012年10月至2021年3月出任公司總精算師，於2016年1月至今年4月出任公司常務副總經理，於2020年7月至今年4月出任公司聯席首席執行官。

此前，姚曾先後出任該公司產品中心副總經理、副總精算師、企劃部總經理、財務副總監及總經理助理。在加入該公司前，姚曾任德勤會計師事務所諮詢精算師、高級經理。姚獲得紐約大學工商管理碩士學位，亦為北美精算師協會會員（FSA）。

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編輯：胡學能

 

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