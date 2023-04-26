【大行點睇】中鋁2600首季淨利潤勝預期 滙豐研究上調目標價至4.7元

滙豐研究發表報告指，中鋁(02600)今年首季稅後溢利按年跌10%至18億元人民幣，高於該行預期，主要受惠於稅務支出及少數股東權益下降所帶動。

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該行認為，中鋁現價已很大程度上反映了供應緊縮和中國潛在需求復甦的正面因素，維持其H股「持有」評級，並輕微上調其目標價由4.6元升至4.7元。

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記者：張以正