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【美股焦點】英國出手阻止微軟690億美元收購動視暴雪　微軟照升逾7%、動視暴雪插9.4%

股市 21:39 2023/04/26

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【美股焦點】英國出手阻止微軟690億美元收購動視暴雪

英國競爭與市場管理局（CMA）周三（26日）表明會出手剎停微軟（美：MSFT）收購遊戲發行商動視暴雪（美：ATVI），稱擔心微軟交易將阻礙雲遊戲領域的競爭，而微軟則稱會提出上訴。

績優的微軟開市早段升7.1%，報294.968美元；動視暴雪插9.4%，報78.6美元。

微軟去年1月宣布有意以690億美元收購動視暴雪，是至今為止遊戲行業最大的交易之一。動視暴雪擁有眾多著名遊戲，包括《決勝時刻》（Call of Duty）系列、《暗黑破壞神》（Diablo）、《爐石戰記》等。

CMA：微軟可讓其雲遊戲平台佔動視暴雪遊戲

CMA最新認為，微軟可以讓其雲遊戲平台 Xbox Game Pass獨佔動視暴雪遊戲，從而切斷分銷到其他主要對手。 CMA 在聲明中表示：「讓微軟在雲遊戲市場開始快速增長之際，佔據如此強勢的地位，可能會破壞至關重要的創新，對拓展相關機會影響深遠。」

微軟此前向CMA提出補救措施，試圖解決監管擔憂，包括規定微軟必須在 10年內以某種條件向平台提供遊戲，但遭CMA拒絕。

微軟：CMA錯誤理解市場以及雲技術

CMA稱：「鑑於補救措施僅適用於特定動視暴雪的遊戲，而這些遊戲只能特定雲遊戲服務中串流傳輸，而且只能在特定網上商店中購買，因此在一個快速變化的市場中，微軟和雲遊戲服務提供商之間存在重大的分歧和衝突風險，特別是在這10年時間」。

微軟副董事長兼總裁Brad Smith透過聲明表示，將提出上訴，認為CMA決定是拒絕了解決競爭問題務實途徑，並阻礙英國的技術創新和投資。Smith又稱，CMA這一決定似乎反映其對市場以及相關雲技術實際運作方式的錯誤理解。

相關文章：

【MSFT】微軟盤前彈逾7%、逼300美元　首季業績超預期

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編輯：李哲毅

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