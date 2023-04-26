【疫後經濟】創新科技成重要增長機遇　德勤列港企五大優先事項

▲ 德勤管理諮詢中國企業技術與績效事業群總裁周令坤指，企業應藉可持續性及人才發展，保持疫後營商優勢。

隨著疫後香港經濟全面復甦，企業需再次調整營商策點，以把握機遇。有專家引述報告指，在港府大力打造活躍營商環境下，預計本港經濟將在2023年出現反彈。又列出5大優先事項，助港企奠定增長基礎。

【香港出口】港3月整體出口按年跌1.5% 跌幅放緩

德勤中國與SAP於今日（26日）聯合發布《香港繁榮新光景——韌性強大 機遇無限》商業展望報告。當中研究了目前香港三大主要營商環境，包括，1）香港經濟的宏觀情況和樂觀前景、2）企業的商機和有利外生因素，及3）率先把握數碼技術帶來的機遇成為企業賴以增長的基礎。

報告發現，許多公司已將生產線遷回香港，連帶中醫藥和食品生產等傳統行業也在進行數字化轉，顯示創新科技成為企業的重要增長機遇。加上，港府採取了發展新興產業等有力措施，有助企業開拓海外市場。

德勤中國SAP聯盟領導合夥人及德勤管理諮詢中國企業技術與績效事業群總裁周令坤表示，隨著內地持續放開，經濟活動逐漸恢復，預計香港經濟將在2023年出現反彈。不斷變化的經濟格局，意味著企業應藉勢利好政策，推動增長和數碼轉型。同時應通過投資於提高效率、促進可持續性及人才發展，使企業在後疫情時代保持優勢。

港企疫後營商 5大優先事項

此外，報告又總結出5大港企優先事項，包括1）藉雲ERP和客戶體驗解決方案來實現全渠道參與，以加快疫後業務增長；2）利用供應鏈和採購管理解決方案生成實時數，降本增效應對通脹；3）優化需求規劃、提升供應鏈應對能力等，防範供應鏈中斷；4）收集和分析綜合數據，以 減少、記錄和報告（3R）推動可持續發展；5）從招聘至獎勵人才等整個人力資源運營流程上，加大人才投資。

【營商指數】渣打中小企營商指數回復中線水平 專家：香港已經開始復常

【通脹回落】統計處3月消費物價指數 升幅較兩月前低

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：