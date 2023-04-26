【內銀股】招行首季多賺近8% 期內淨息差收窄

招行(3968)公布今年首季業績，純利388.39億元(人民幣，下同)，按年升7.82%；每股基本盈利1.54元；營業淨收入906.25億元，按年跌1.49%。期內，淨利息收入554.09億元，按年增長1.74%；實現非利息淨收入352.16億元，跌6.18%；淨利差2.18%，淨利息收益率2.29%，分別下降21及22個基點。招行績前股價表現偏軟，午前曾跌至38.75元，見10日低位，其後回順，收市升0.127%，報39.55元。

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上季，招行年化後歸屬於股東的平均總資產收益率(ROAA)和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.5%及18.43%，按年分別減少0.04和減少0.81個百分點。

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截至3月底，集團資產總額10.5萬億元，較上年末增長3.65%；貸款和墊款總額6.3萬億元，較上年末增長4.7%。不良貸款餘額603.02億元，較上年末增加22.98億元；不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點。

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核心一級資本充足率13.41%；一級資本充足率15.34%；資本充足率17.39%。

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