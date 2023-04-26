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【狙擊對手】阿里雲史上最大規模降價　Google 雲業務首現盈利

商業 19:09 2023/04/26

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今日舉行的2023阿里雲合作夥伴大會上，阿里雲宣布史上最大規模減價，核心產品價格全線減價15%至50%，存儲產品減幅最高更達50%。新價格由5月7日起生效，阿里雲官網已公佈更詳細的產品價格表。

【阿里巴巴AI】阿里雲「通義千問夥伴計劃」正式啟動　20萬內地企業用戶冀參與測試

阿里雲表示，作為中國第一、全球前三的雲計算廠商，此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

降價產品中，彈性計算7代實例和倚天實例最高減20%，存儲OSS深度冷歸檔相比之前最低價格下降50%，網路負載均衡SLB和NAT閘道降價15%，數據庫RDS倚天版最高減40%，視訊雲和CDN最高減20%，安全Web應用防火牆最高減30%。

Google雲業務首現盈利

另一邊廂，一直未能實現盈利的Google 雲業務今天則剛宣布已停止虧損。Google母公司Alphabet亦剛公布2023年Q1財報，Google 雲服務營收達74.5億美元（約585億港元），年增 28%，營利為1.91億美元，是該業務首次獲得盈利（去年雲端運算業務虧損7.06億美元）。

據研究機構Gartner的2021年全球雲計算IaaS市場排名，阿里雲排名全球第3，市場佔有率為9.55%，連續6年增長，在亞太區更是排名第1。Google Cloud全球排名第4，僅落後第3的阿里雲，還有第1名的亞馬遜AWS和第2的微軟Azure。

【Google業績】Alphabet盤後曾升4%　再擲700億美元回購　雲業務首錄淨利潤　首季業績超預期

責任編輯：李智賢

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