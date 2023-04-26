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【大灣區】安永於前海成立服務中心助企業在大灣區拓高新產業　逾30位人工智能、大數據等領域的工程師駐守

股市 19:08 2023/04/26

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【大灣區】安永於前海成立服務中心助企業在大灣區拓高新產業　逾30位人工智能、大數據等領域的工程師駐守

企業均拓展粵港澳大灣區業務，安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，安永將持續加大在大灣區的創新資源投入，深化大灣區業務布局，而在前海成立安永大灣區卓越服務中心，可發揮安永在大灣區內的架構優勢。

安永周三（26日）在前海舉行「安永大灣區卓越服務中心」啟動儀式，中心聚焦於科技主題，並設有「科技互動展示區」、「科技應用方案研發區」及「安全運營中心」3大功能區域。安永指，目前已有30多位來自人工智能、大數據、用戶交互、區塊鏈等領域的工程師駐守。

支持企業加速推動金融科技

安永指，該中心支持企業加速推動金融科技、智能製造、智慧城市等高新技術的產業應用，並為企業提供網絡安全管理和運營服務，解決企業網絡安全痛點，推動大灣區內的企業發展。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，前海是粵港澳的合作樞紐，香港企業可以把握前海在政策法規，稅務以及商業運營等領域的創新優勢。

相關文章：【企業遷冊】宏利人壽：考慮將宏利香港由百慕達遷冊回港　疫情積壓大量需求、看好今年業務前景

相關文章：【大灣區】滙豐「聯動大灣區」中小企中心於上水廣場開幕　長駐熟悉大灣區市場的專責諮詢團隊

記者：伍鍵文

大灣區 人工智能 香港 大數據 金融 Fintech 智慧城市
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