【香港航空】香港航空重組方案策略投資基金到埗　新投資者方大集團代表現身

▲ 港航形容公司執董、方大集團代表劉一男（左一）為「新投資者代表」，左二至四分別為機管局行政總裁林天福、民航處處長廖志勇、港航主席侯偉

香港航空去年底通過490億元債務重組方案，並指有新投資者注資30億元還債。香港航空最新表示，重組計劃的策略投資基金已獲確認，順利啟動重組並改善財務狀況。

香港航空在去年底指新投資者為「Hong Kong Air Limited」。在最新新聞稿中，形容香港航空執行董事、方大集團代表劉一男為「新投資者代表」。遼寧方大集團2021年斥380億元人民幣成為海航戰略投資者，接手海南航空業務。

香港航空引述「新投資者代表」指，承諾繼續為香港航空提供全方位支持，「讓其於香港及國際航空市場中再度騰飛」。

香港航空主席侯偉則表示，在過去3年公司經歷前所未有挑戰和衝擊，現時已重整旗鼓，未來會專注於業務復甦發展，策略性規劃航線網絡和調整機隊。

於2019年港航財務惡化期間，集團曾暫停多條國際、內地航線，甚至取消機上娛樂系統服務，並且多次傳出拖欠薪金，引起香港空運牌照局介入。

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