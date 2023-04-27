【英國置業】住宅10大「升值位」多1類設施樓價高1成半

英國地產專家指自新冠疫情以來，當地住宅市場需求發生很大變化，不少人放棄玻璃屋這類設施為過時配套。英媒更盤點出有助住宅十大升值位，其中一類設施更有助拉高樓價一成半。

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英媒《每日郵報》盤點多項住宅設施，發現由於疫情下封城措施，民眾追求更寧靜及具私隱性的家居環境，英國樓市近年不再追捧開放式住宅格局。

住宅10大「升值位」

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再加上很多人現時每周仍有幾天在家工作，不少買家目前傾向尋找有特定工作空間的寓所。

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伯明翰房地產經紀公司Barrows & Forrester的數據顯示，升值潛力最高的設施為擴建住宅空間，平均成本約為4萬英鎊，但經過擴建的住宅平均升值15%。

買家也不太喜歡玻璃屋、熱水浴缸和泳池的設施，主因是能源費飆升及維修成本高昂。

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責任編輯：鄭錦玲