Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主

荷里活女星Amber Heard和前夫Johnny Deep的誹謗官司已告一段落，但引來大量網名要求電影《水行俠》電影製作商華納兄弟（Warner Bros.）換角。但現時確認Amber Heard將現身《水行俠》電影續集，再飾演梅拉（Mera）一角。

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CinemaCon影視博覽會在美國開幕，華納兄弟周二（24日）在會上播出《水行俠2：失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom，暫譯）預告片。當中確認Amber Heard飾演的角色梅拉未被刪去，但目前未清楚她戲份多少。

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此前一直有傳聞指，Amber Heard的角色已被刪走，但她一直否認。續集電影已定於今年12月上映，但相關預告片目前尚未向公眾釋出。據報Amber Heard在預告片中身穿白色西裝，且有在水中打鬥情景。

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Johnny Deep在和Amber Heard的訴訟中獲得大量支持，有網民在Change.org發起請願，要求華納兄弟將女方在電影的角色刪走，更獲得逾460萬人簽名支持。Amber Heard亦曾在庭上作供指，公司不希望她現身電影中，並更改續集劇本刪走她角色大量戲份。

公司負責人Walter Hamada亦出庭作證指，由於Amber Heard和 Jason Momoa飾演的男主角Momoa缺乏化學反應，承認曾考慮換角，令刪角色傳聞更廣為流傳。

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責任編輯：李俊儀