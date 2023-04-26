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【居屋2023】房委會：收緊綠表人士購買資格　與白表人士受相同限制（另附最新申請詳情）

理財智慧 19:08 2023/04/26

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房委會今日（26日）正式公布「居屋2023」的平均售價和銷售安排，另外，房委會資助房屋小組委員會亦通過修訂資格準則，綠表人士申請購買資助出售單位時，將與白表申請者一樣，在擁有香港住宅物業方面受到相同的限制。

房委會發言人表示，公屋租戶或房協出租屋邨的住戶，以綠表申請者身分申請購買資助出售單位時，在遞交申請截止日期前的24個月起計，直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。

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此外，房委會的定期暫准居住證持有人，即可暫時居住在原有單位的公屋富戶，將不再符合資格以綠表申請者身分購買資助出售單位。
 
房委會稱，以上修訂資格準則由「居屋2023」開始接受申請日期（暫定為今年年中）起實施。

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另一方面，「居屋2023」將推售六個新建居屋發展項目共9,154個單位，包括屯門兆翠苑；觀塘安楹苑、安樺苑和安麗苑；啟德啟悅苑及元朗朗天苑。

「居屋2023」推售的9,154個新建單位和重售因買賣協議撤銷而收回的單位，以六二折出售。六個新發展項目單位的售價介乎149萬元至494萬元，平均售價約為285萬元。

【居屋2023】新一期居屋今年中市價六二折推售 6個屋苑提供9,154個單位【見下頁

 

在今日會議中，小組委員會亦按既定機制檢討「居屋2023」及「白居二2023」的白表申請者的入息及資產限額，通過白表家庭申請者的入息及資產限額分別為每月62,000元及147萬元。按照既定安排，一人申請者的入息及資產限額定為家庭申請者的一半，即分別為每月31,000元及735,000元。

房委會預計「居屋2023」將在今年年中接受申請，在同年第四季進行攪珠，並在2024年第一季開始選樓。「居屋2023」的申請費將為270元。

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撰文 : 陳楚琨

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