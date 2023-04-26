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【銀行加時】建行亞洲兩分行「期間限定」五一黃金周開足7日　專攻旅客

Hot Talk 18:48 2023/04/26

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【銀行加時】建行亞洲兩分行「期間限定」五一黃金周開足7日　專攻旅客

建行亞洲公布，銅鑼灣及屯門分行將於4月29日至5月7日勞動節假期期間，延長周六、周日及公眾假期的服務時間，全周7天營業。在周末和公眾假期額外營業時段，建行亞洲為客戶提供登記開立「貴賓晉裕」及「貴賓理財」戶口、申請信用卡及私人貸款服務，以及處理啟動不動戶申請，但不設現金交易服務。

建行亞洲表明，該周末是海外和內地旅客入境高峰，客戶對銀行需求增加，而加開相關營業日。

建行亞洲兩分行將於4月29日（星期六）加開下午營業時段至5時，周日及勞動節當日（4月30日和5月1日）於下午2時至5時營業。

建行表示，自兩月通過以來，使用該行分行服務的非本地居民顯著增加，內地客戶近兩個月新開帳戶的平均數目，較前6個月增加近3倍，現有客戶親臨分店啟動不動戶的需求也按年增14倍。

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