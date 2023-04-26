【螞蟻集團】螞蟻鏈部署Web3　成立螞蟻鏈OpenLab　開源跨鏈協議AntChainBridge

▲ 螞蟻鏈宣布成立螞蟻鏈OpenLab 開源跨鏈協議AntChainBridge

螞蟻集團旗下螞蟻鏈在螞蟻數字科技開發者大會上公布多個新的Web3項目，以支持Web3開發者社區，其中包括旗下高安全異構跨鏈協議AntChainBridge的開源、成立螞蟻鏈OpenLab，以及與其他節點方共建新一代Web3開放聯盟鏈。

在大會上，國際電氣與電子工程師學會（IEEE）發布了全球首個區塊鏈跨鏈標準（P3205）。螞蟻鏈基於該標準開發的高安全異構跨鏈協議AntChainBridge宣布了開源。開源後，開發者可以使用螞蟻鏈的跨鏈代碼，共建Web3開放生態。

螞蟻鏈亦宣布成立螞蟻鏈OpenLab研究中心，與Web3研究者和開發者一起，推動包括區塊鏈協議、安全合規、隱私計算和可信硬件在內的技術研究，共建開放、安全和高效的Web3技術生態。

螞蟻集團資深副總裁、數字科技事業群總裁蔣國飛表示，產業Web3的主要特徵應當是讓技術在產業中發揮真實價值、創造真實效益，助力實體經濟。「產業Web3是實實在在的參與者獲得了真實利益的，甚至可能比消費互聯網的Web3更早構建成型」。他認為，產業web3才剛剛起步，未來將有巨大的發展空間和機會。

另外，上海數據交易所、浙文投、螞蟻鏈等多家機構還共同發起成立Web3開放聯盟鏈，覆蓋Web3的基礎網絡、生態服務、應用場景、用戶接入等四層架構的技術能力，並兼容以太坊等生態協議接入，進一步延伸Web3生態。

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編輯：袁諾曦