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【iMoney Giftaway】送ZEN纖乳清蛋白素乙包（價值$615）

理財智慧 19:22 2023/04/27

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現代人的生活節奏快速，難以控制飲食加上長時間的坐著工作，讓許多人的體重愈來愈容易失控。想要簡單、具體、成效的方法管理健康？

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ZEN纖乳清蛋白素結合獨家緩釋型TruCELLE™膠束酪蛋白以及乳清蛋白，優質蛋白質成分幫助你輕鬆執行健康管理計劃，達到理想健康目標。每份產品含有21公克優質蛋白質，5公克膳食纖維以及5種乳酸菌。

 

產品特點：
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截止日期﹕202352日（下午2時正）

 

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