【iMoney Giftaway】送ZEN纖乳清蛋白素乙包（價值$615）

名額30份

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現代人的生活節奏快速，難以控制飲食加上長時間的坐著工作，讓許多人的體重愈來愈容易失控。想要簡單、具體、成效的方法管理健康？

Z纖系列產品以三個基本的方向去控制體重：控制食欲、燃燒脂肪、塑造肌肉。

ZEN纖乳清蛋白素結合獨家緩釋型TruCELLE™膠束酪蛋白以及乳清蛋白，優質蛋白質成分幫助你輕鬆執行健康管理計劃，達到理想健康目標。每份產品含有21公克優質蛋白質，5公克膳食纖維以及5種乳酸菌。

產品特點：

使用方便

完美PFC比例

無添加麩質及大豆蛋白

無添加人工甜味劑

備有雲呢嗱及朱古力兩款口味

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截止日期﹕2023年5月2日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品(兩款口味隨機)將以順豐到付方式送出。

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