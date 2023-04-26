【業績｜內險】平保首季純利按年升48.9%　銀行業務純利按年升逾1成

續有大型中資金融股公布季績，內險股龍頭中國平安 （02318） 公布，首季純利按年升48.9%，至383.52億元（人民幣，下同），每股純利按年升47.6%至2.17元。期內多項業務均有明顯增長，個人客戶數目亦按年微升0.9%至2.28億人。

按業務劃分，壽險及健康險新業務價值按年增長8.8%，至137億元，由於公司今年採用新保險合同準則，並對同期報表進行了追溯調整，若去年首季度新業務價值採用該方法重述，按年增長則達21.1%；平安產險保險服務收入按年升7.1%，至763.1億元，整體承保綜合成本率較去年同期上升2個百分點至98.7%。

集團平安銀行業務首季收入按年微跌2.4%至451億元，主要是持續讓利實體經濟及淨息差有所下降，以及債券和外滙市場波動等因素；期內純利按年升13.6%，至146億元，期內不良貸款率1.05%，與去年底持平；淨息差按年下跌0.17個百分點至2.63%，撥備覆蓋率290.4%，較去年底290.28%。

公司指，集團首季保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%。截至今年3月底集團保險資金投資組規模超過4.49萬億元，按年升3.1%。

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編輯：葉志偉