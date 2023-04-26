區內客鍾情新近入伙盤　預繳一年租金承租御海灣兩房

祥益地產黃慶德表示，屯門御海灣1座中層L室，實用面積397呎，兩房一廳。該租客為區內客。租客鍾情屋苑為區內最新入伙的樓盤，可即租即住，加上屋苑鄰近家人，方便互相照應，以及業主考慮到租客願意一次過預繳一年的租金，故調整租金減租800元，上述租客遂便以月租1.25萬元及合共涉資15萬元承租單位，實用呎租為31.5元。

黃氏續稱，如以業主於2021年以約776萬元的購入價計算，該單位的租金回報率為1.9厘。

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