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【MPF】積金評級料打工仔4月MPF人均蝕3700元 4月份表現最好及最差係邊兩隻基金?

理財智慧 18:14 2023/04/26

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強積金是為了未來退休做好準備，打工仔對於每季度積金的表現都非常關心。強積金顧問積金評級預料4月首3周強積金戶口平均蝕約3700元。

積金評級指，截至4月21日止，4月強積金整體投資回報負0.53%，即全港469萬名強積金成員平均虧損約3700元，不過，年初至今仍錄得3.51%正回報，平均投資收益約5400元。

預計 4 月底強積金總資產約為 1.096 萬億港元，或相等於 469 萬名強積金成員平均賬戶結餘約為 233,500 港元（連供款計算按月下跌約 2,800 港元，年初至今則累計上升約 9,500 港元）。
 

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

表現最好及最差均為股票基金

積金評級又預計 4 月份表現最好和最差的強積金資產類別均是股票基金。截至 4 月 21 日，香港及中國股票基金下跌 2.92%（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），而預計歐洲股票基金 4 月份上升 3.07%，其年初至今的表現是自 2006 年以來的最佳開局。

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撰文 : 陳玉蓮

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