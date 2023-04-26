【大行看法】高盛：9成中資企業利潤指引積極　料強勁季績有助帶動股市反彈

港股年初至今走勢平穩，恒指今年升幅不足3%，與市場對內地經濟重啟的憧憬有落差。隨著中資股本月相繼公布首季業績，高盛指有90%的公司給出積極的利潤指引，認為強勁的季績報告可有助股市再度炒作經濟重啟概念。

高盛指，在所有公布首季業績的中資企業中，90%的公司給出積極的利潤指引，高於歷史平均水平約60%至70%。該行亞太股票策略師Sunil Koul表示，大多數公司可能實現20%的盈利增速。

該行認為，本周和下周公布業績的中資股報告重要性甚高。又指經濟重啟後的憧憬浪潮早前曾一度消失，相信季績報告強勁，有助中國股市重拾反彈勢頭。

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編輯：葉志偉