【港交所AGM】謝清海梁柏瀚連任港交所董事　任志剛唐家成履新

▲ 【港交所AGM】謝清海梁柏瀚任港交所董事 任志剛唐家成履新

港交所 （00388） 今日收市後舉行股東周年大會（AGM），兩名現任獨立非執行董事謝清海及梁柏瀚參與重選，兩人都獲逾99%投票股權贊成，連任董事，任期至2026年港交所AGM結束為止。謝清海、梁柏瀚均於2017年起加入港交所董事會，屬股東選任董事。

隨港交所AGM結束，今年3月獲港府委任的金管局前總裁任志剛、證監會前主席唐家成，正式加入港交所董事會，而另一港府委任董事梁頴宇任期也獲延長，三人最新委任期至2025年港交所AGM為止。

除了重選董事，港交所AGM其他議案，包括接納財報和核數師報告、續聘羅兵咸永道作核數師、最多發行10%股份一般授權，都獲大比例股東贊成通過。

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記者：麥德銘