  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所AGM】謝清海梁柏瀚連任港交所董事　任志剛唐家成履新

股市 17:48 2023/04/26

分享：

分享：

【港交所AGM】謝清海梁柏瀚任港交所董事　任志剛唐家成履新

港交所 （00388） 今日收市後舉行股東周年大會（AGM），兩名現任獨立非執行董事謝清海及梁柏瀚參與重選，兩人都獲逾99%投票股權贊成，連任董事，任期至2026年港交所AGM結束為止。謝清海、梁柏瀚均於2017年起加入港交所董事會，屬股東選任董事。

隨港交所AGM結束，今年3月獲港府委任的金管局前總裁任志剛、證監會前主席唐家成，正式加入港交所董事會，而另一港府委任董事梁頴宇任期也獲延長，三人最新委任期至2025年港交所AGM為止。

除了重選董事，港交所AGM其他議案，包括接納財報和核數師報告、續聘羅兵咸永道作核數師、最多發行10%股份一般授權，都獲大比例股東贊成通過。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【港交所業績】港交所首季盈利增長28%勝預期　存款高息勁賺12億、未為LME鎳事件撥備

【港交所388】政府委任唐家成、任志剛做港交所董事　任志剛：協助保障金融安全

記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 謝清海 香港交易及結算所有限公司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行看法】高盛：9成中資企業利潤指引積極　料強勁季績有助帶動股市反彈

下一篇文章

【銀行危機】渣打溫拓思批歐美央行行動模糊　美國近月銀行倒閉、瑞信被收購都是不好的監管結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款