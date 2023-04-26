法國藝術展要求裸體參觀 為擺脫笛卡兒「我思故我在」

法國里昂當代藝術博物館macLYON舉辦以身體為主題的藝術展覽，要求參加者裸體入場參觀。館方指全裸體驗展覽目的是讓人專注於自我認知，擺脫法國哲學家笛卡兒（Rene Descartes）提倡的「我思故我在」（I think, therefore I am.）。

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首輪展覽持續至7月9日，展出的作品可追溯至1960年代，以物理真相呈現身體，作為對個人及世界的實驗。

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館方與法國裸體主義協會（French Naturist Federation）合作舉辦展覽，活動長約90分鐘，要求參加者必須為全裸入場，才能真正沉浸在藝術體驗中。

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館方認為笛卡兒提倡的「我思故我在」只關注精神存在，macLYON發言人表示，館方舉辦展覽的初衷是質疑特定空間中的身體問題，讓參加者留意身體與身體之間的相互作用。

至於法國裸體主義協會則指，全裸體驗展覽十分有趣，讓人可專注於自己對自己的看法，具有社交技巧。

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責任編輯：鄭錦玲