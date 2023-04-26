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【銀行危機】渣打溫拓思批歐美央行行動模糊　美國近月銀行倒閉、瑞信被收購都是不好的監管結果

股市 17:36 2023/04/26

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渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思在首季業績說明會上提到近月美國出現銀行倒閉、瑞信被收購等事件，指當這些危機出現時，央行流動性的提供是非常不確定，而這些危機點最初出現之前，央行的一些行動有點模糊，然後它們不得不在事後「拿着槍」進來，向美國的銀行提供非常大的優惠融資方案，而瑞信則在可可債被減記下被瑞銀收購。溫拓思指，這些都是不好的監管結果。

溫拓思表示，若央行在危機前，以相對不被指摘的方式針對合資格的抵押品提供流動性，那麽出現不良監管結果的可能性就會減少。故這是關於道德風險的巨大憂慮。「當我們回顧過去幾個月的情況時，我非常肯定，由於世界各地的監管機構缺乏應對能力、危機的準備，對道德風險的擔憂更多，而非更少。」

渣打首季流動性覆蓋比率（LCR）達到161%，按年和按季分別增加21和14個百分點，擁有巨大緩衝，被問到這是否出於估計監管機構會要求該行有如此水平的LCR，溫拓思對此否認，他稱，這樣的安排可讓集團不受其增加收入並將有形資產回報率提高到11%等核心任務所影響，令集團不需要因為發現自己在流動性方面落後於曲線而分心。

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記者：胡學能

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