意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢

意大利旅遊部為吸引遊客到訪，拍攝了一段名為「向Meraviglia開放」（意為：向奇跡開放）的影片。影片由傳媒集團Armando Testa製作，耗資900萬歐元（約7,794萬港元）。但卻被發現影片中出現斯洛文尼亞的鏡頭，遭到網民嘲笑。

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影片首先標示意大利的地理位置，然後再在電腦中，將文藝復興時期的名畫《維納斯的誕生》（The Birth of Venus）中的主角維納斯模擬成現代模樣。現代維納斯身穿短裙享用pizza，向觀眾介紹羅馬鬥獸場（Coliseum）等著名景點。

但影片中包含一個一群年輕人於露台上，沐浴著陽光面帶笑容品酒。有網民發現，台上擺放著的酒瓶帶有鄰近意大利的斯洛文尼亞Cotar地區酒標，據報該群年輕人亦是斯洛文尼亞人。

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影片不但在社交媒體上引來大量批評，意大利藝術史學家Tomaso Montanari批評，廣告怪誕且浪費金錢，是下流的表現。製作公司目前尚未作出回應。

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意大利旅遊部長Daniela Santanche和總理梅洛尼（Giorgia Meloni）同屬右翼政黨的意大利兄弟黨，她指批評影片的人都是「勢利小人」（snobs），並指影片將維納斯塑造成KOL是希望吸引年輕人。

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責任編輯：李俊儀