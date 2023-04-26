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【業績｜內房】中海外首季經營溢利按年增34%　合約物業銷售急增73%

股市 17:53 2023/04/26

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【業績｜內房】中海外首季經營溢利增34%

中海外 （00688） 首季經營溢利66.4億元（人民幣，下同），較去年同期不包含收購股權所產生的收益，上升34.3%；收入按年增10.6%至319億元。中海外周三（26日）收報19.66港元，全日升1.1%，成交2.3億港元。

截至3月底止，銀行結餘及現金為1396.6億元，按年增21.7%；淨借貸比率為40%之內。

期內，集團合約物業銷售額按年增73.2%至836億元，銷售樓面面積按年增70.1%至426萬平方米。

集團指，中國經濟於第一季度逐步復甦，首季全國商品房成交止跌回升，一二線重點城市的 住宅成交顯著增長，呈現了良好的發展勢頭。香港樓市氣氛於第一季開始好轉，成交量顯著增加，發展商重啟大型銷售活動。隨著內地與香港全面通關， 香港經濟正逐步復常，預期將支持樓市穩定發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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記者：宋佩恩

發展商 港股 國企內房股 中國海外發展（00688） 業績公布
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