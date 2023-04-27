【業績︱內銀】招行跌近4%　首季純利按年升7.8%　不良貸款率0.95%

▲ 招行首季純利按年升7.8% 不良貸款率0.95%

招商銀行 （03968） 收市後公布，首季純利按年升7.8%至388.4億元（人民幣，下同），扣除非經常性損後，純利升8.1%至387.3億元。招行周四（27日）跌3.8%，報38.05元，創去年11月底新低。

期內，營業淨收入按年跌1.5%至906.3億元。淨利息收入554.1億元，增長1.7%，非利息淨收入352.3億元，下降6.1%。

年化後平均總資產收益率（ROAA）和年化後普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為1.5%和18.4%，按年分別減少0.04和減少0.81個百分點。

截至3月底止，集團不良貸款餘額603億元，較去年底增加22.98億元；不良貸款率0.95%，較去年底下降0.01個百分點。信用減值損失164.21億元，按年下降23.7%。其中，貸款和墊款信 用減值損失165.50億元，增加54.9億元，主因首季貸款規模增幅大於上年同期，貸款損失準備計提增加。

而集團房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務餘額合計4,631.73億元，較去年底下降0.03%。公司房地產業貸款餘額3,353.05億元，較去年底增加15.90億元，佔公司貸款和墊款總額的5.61%，較去年底下降0.22個百分點。

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編輯：袁諾曦