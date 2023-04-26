  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】瑞信去年應對危機計劃曾獲滿分　瑞士監管機構表明會汲取教訓

股市 17:28 2023/04/26

分享：

分享：

銀行危機在3月初爆發後牽連甚廣，當中瑞信（Credit Suisse）最終更需要售予瑞銀（UBS）以解決潛在問題。瑞士金融監管機構Finma發表報告，指瑞信在數個月前在應對危機的準備計劃中獲得滿分，但其後公司卻發生相關危機，表明會從中汲取教訓。

Finma公布對瑞士五家最重要銀行的最新研究。五大銀行包括即將合併的瑞銀和瑞信，再加上瑞士三大具有系統重要性的銀行PostFinance、Raiffeisen和Zuercher Kantonalbank。

Finma執行長Urban Angehrn指，瑞信在應對危機的準備計劃上獲得滿分，惟最終圍繞瑞信發生的事件表明，監管機構為危機做好準備有其重要性，亦會從今次事件中汲取未來金融動盪管理的重要教訓。

瑞信在3月份接受援助的前幾天，是滿足所有監管資本和流動性要求，但仍差點倒閉。現時歐洲監管機構亦開始考慮重新調整對流動性風險的處理方式。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【銀行危機】第一共和銀行及核數師KPMG齊被控　斥隱瞞利率風險及歪曲流動性

【銀行危機】FRC瀉49%創新低　千億美元蝕本按揭生意可高價放賣？

編輯：葉志偉

美股 瑞銀 合併 金融監管機構 金融 瑞士 歐洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱內銀】招行首季純利按年升7.8%　不良貸款率0.95%

下一篇文章

【高息股】香港寬頻上半財年經調整EBITDA跌6%至12億元　中期息削半至20仙、股息率仍有6.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款