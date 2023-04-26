【銀行危機】瑞信去年應對危機計劃曾獲滿分　瑞士監管機構表明會汲取教訓

銀行危機在3月初爆發後牽連甚廣，當中瑞信（Credit Suisse）最終更需要售予瑞銀（UBS）以解決潛在問題。瑞士金融監管機構Finma發表報告，指瑞信在數個月前在應對危機的準備計劃中獲得滿分，但其後公司卻發生相關危機，表明會從中汲取教訓。

Finma公布對瑞士五家最重要銀行的最新研究。五大銀行包括即將合併的瑞銀和瑞信，再加上瑞士三大具有系統重要性的銀行PostFinance、Raiffeisen和Zuercher Kantonalbank。

Finma執行長Urban Angehrn指，瑞信在應對危機的準備計劃上獲得滿分，惟最終圍繞瑞信發生的事件表明，監管機構為危機做好準備有其重要性，亦會從今次事件中汲取未來金融動盪管理的重要教訓。

瑞信在3月份接受援助的前幾天，是滿足所有監管資本和流動性要求，但仍差點倒閉。現時歐洲監管機構亦開始考慮重新調整對流動性風險的處理方式。

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編輯：葉志偉