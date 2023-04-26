【職場趣聞】覺唔覺得散水餅係多餘？ 此風不可長?

每個地方都有其文化，香港的職場有一種文化是離職時需要請同事食「散水餅」，「餅」的形式及價錢豐劍由人。有人選擇以茶包、蛋糕、西餅等，價格由數元至100多元都有。這種文化目的是表達離職同事的心意，感謝上司、同事們過去日子以來的照顧。但慢慢的這種感謝文化變得形式化或不情願。近日有打工仔表示，既然辭職，就是想離開現公司，分分鐘成世人都不會再見同事，問到為何要請全世界食餅? 並認為此風不可長!

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散水位的真正意苓在於「感恩」，若變質的確不適合持續下去，但正如部分網民所言，若數百元能夠令共處的同事開心，其實又無傷大雅，當然離職同事亦可以因應個人的意願。

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撰文：陳玉蓮