【Web3發展】Google Cloud支援初創公司計畫　範疇拓至Web3領域

香港政府近年來積極推動Web3生態圈的發展，作為科技巨頭的Google亦加以配合。近日Google就宣布，將擴大旗下的初創公司計畫Google Cloud Startup Program至區塊鏈公司，為合資格初創提供免費的技術與支援，如提供兩年內最高20萬美元（約156萬港元）的 Google Cloud抵免額，以及基金會合作夥伴最高100萬美元（約784萬港元）或等值代幣的贊助等。

【財政預算案2023】5000萬元推動Web3 業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用

【Web3】Web3Hub啟動1,000萬美元加速計劃 1億生態基金冀建龐大Web3生態圈

Google表示，由即日起，處於種子輪前（Pre-seed）至 A 輪融資階段的Web3項目和初創公司（包括股權、代幣、NFT代幣融資或來自區塊鏈基金會的補助金），只要符合條件，就可以在申請Google for Startups Cloud Program計劃時，一併申請Web3初創企業的專屬福利。

福利包含了Web3項目和初創公司所需的技術、社群和資源，例如：Web3 初創公司在第一年可以使用價值達10萬美元（約78萬港元）的Google Cloud抵免額，建立去中心化應用程式（dApp）、協定（protocol）或其他服務；而加入計劃的第二年，Google也將為初創公司負擔其 Google Cloud使用費的20% ，最多可額外抵免10萬美元。

安排社群活動 拓Web3生態圈

另外，初創也可使用Customer Care Enhanced支援服務，Google Cloud初創客戶工程師（ Startup Customer Engineers）和創業成功經理（Startup Success Manager）也會提供協助此外，新註冊的企業也能免費使用Google Workspace Business Plus 12 個月。

Google也提到，參加者可免費使用Nansen Query 一個月 ，再享受 12 個月的 Nansen 產品和參與費20%的折扣等福利。同時這些公司也可加入專屬的 Discord 頻道，與 Google Cloud Web3 產品和工程團隊互動交流，實作學習實驗室和 Google Cloud 課程、可以 VIP 的身分參加 Google Cloud Web3 社群活動，拓展Web3生態圈

【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈 推動數碼轉型

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：