  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英食物銀行糧食包派發量破紀錄 「英式早餐指數」升幅創新高

環球社會熱點 17:32 2023/04/26

分享：

分享：

英國通貨膨脹高企，食品價格持續上升。當地最大食物銀行組織表示，派發的緊急糧食包數量打破紀錄，達300萬包。同時，反映當地批發食品價格﹑俗稱「英式早餐指數」（Breakfast Index）近期創下新高。

英倫銀行首席經濟學家：英國人要接受變窮 放棄追通脹 【下一頁】

支援全英1,300食物銀行的Trussell Trust周三（26日）表示，提供超過100萬份糧食包予兒童。首次使用食物銀行的人數達76萬人，按年增加38%。

Trussell Trust指總體派發的緊急糧食包按年上升37%，與5年前相比派發量更增加超過一倍。當中不少在職人士領取，據指部分有工作人士在生活成本壓力沉重下，難以維持食物支出。

Trussell Trust行政總裁Emma Revie表示，過去5年糧食包派發量持續上升，反映近期生活成本壓力及疫情經濟影響非民眾尋求食物銀行求助的唯一成因，而是代表當地民眾收入多年未見改善，社會保障系統亦未發生作用。

英國學童免費午餐縮水 政府補貼追唔上通脹  【下一頁】

《彭博社》（Bloomberg）報稱，3月英式早餐指數按年上升23%，為去年6月開始紀錄以來最大升幅。最大升幅來自牛奶﹑麵包及雞蛋，與一年前相比一頓英式早餐成本增加近6英鎊（約59港元），至35.51英鎊（約348港元）。

羅兵咸永道（PwC）消費品市場領袖Lisa Hooker表示，由於生產商持續把成本轉嫁消費者，英國總體物價突破超過10年水平後仍在攀爬。

英式早餐指數分析麵包﹑咖啡及雞蛋等多款英國民眾最常食用的商品價格走勢，嘗試展示食品價格上升對一般英國市民日常生活的影響。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高
2023/04/25
英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
2023/04/24
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟
2023/04/20
Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
2023/04/19
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者
2023/04/18
英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者

你可能感興趣

英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高
15:33 2023/04/25
英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
15:40 2023/04/24
英商界籲恢復旅客消費退稅20% 研究料增近400億收入
Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟
16:35 2023/04/20
Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟
經濟 商品 疫情 英國 通脹 食品 早餐

上一篇文章

法國藝術展要求裸體參觀 為擺脫笛卡兒「我思故我在」

下一篇文章

歐盟要求科企嚴管線上內容 否則面臨巨額罰款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
【俄烏戰爭】歐盟對烏克蘭糧食轉口協議保持樂觀 普京受邀訪南非（持續更新）
【俄烏戰爭】歐盟對烏克蘭糧食轉口協議保持樂觀 普京受邀訪南非（持續更新）
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款