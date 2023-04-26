英食物銀行糧食包派發量破紀錄 「英式早餐指數」升幅創新高

英國通貨膨脹高企，食品價格持續上升。當地最大食物銀行組織表示，派發的緊急糧食包數量打破紀錄，達300萬包。同時，反映當地批發食品價格﹑俗稱「英式早餐指數」（Breakfast Index）近期創下新高。

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支援全英1,300食物銀行的Trussell Trust周三（26日）表示，提供超過100萬份糧食包予兒童。首次使用食物銀行的人數達76萬人，按年增加38%。

Trussell Trust指總體派發的緊急糧食包按年上升37%，與5年前相比派發量更增加超過一倍。當中不少在職人士領取，據指部分有工作人士在生活成本壓力沉重下，難以維持食物支出。

Trussell Trust行政總裁Emma Revie表示，過去5年糧食包派發量持續上升，反映近期生活成本壓力及疫情經濟影響非民眾尋求食物銀行求助的唯一成因，而是代表當地民眾收入多年未見改善，社會保障系統亦未發生作用。

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《彭博社》（Bloomberg）報稱，3月英式早餐指數按年上升23%，為去年6月開始紀錄以來最大升幅。最大升幅來自牛奶﹑麵包及雞蛋，與一年前相比一頓英式早餐成本增加近6英鎊（約59港元），至35.51英鎊（約348港元）。

羅兵咸永道（PwC）消費品市場領袖Lisa Hooker表示，由於生產商持續把成本轉嫁消費者，英國總體物價突破超過10年水平後仍在攀爬。

英式早餐指數分析麵包﹑咖啡及雞蛋等多款英國民眾最常食用的商品價格走勢，嘗試展示食品價格上升對一般英國市民日常生活的影響。

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責任編輯：吳漢培