【HKBN業績】香港寬頻曾瀉13%　楊主光：無賣盤計劃、力砌有線寬頻及HGC　中期息削半至20仙（第三版）

▲ 香港寬頻楊主光：未來力砌有線寬頻及HGC吸客 無賣盤計劃 上半財年經調整EBITDA跌6%、中期息削半至20仙

香港寬頻 （01310） 近期屬成為傳聞併購對象，但香港寬頻持股管理人執行副主席楊主光在業績記者會上表示，不評論市場傳聞，強調香港寬頻上市至今，一直是增長最快的電訊公司，現時企業及住宅市佔率第二，未來會繼續透過有機增長及併購發展。楊主光又稱：「市場講咩都無用」，並補充「無賣盤計劃」、「你哋（記者）可以問番佢哋（傳有意收購企業）」。

香港寬頻周四（27日）最多瀉13%，低見5.22元，創兩個月低。至上午11時20分，香港寬頻昨跌8.5%，報5.48元，成交8690萬元。

香港寬頻董事會：暫無立場

香港寬頻其後再發聲明，重申公司不時接獲獨立第三方的初步議案，董事會與潛在要約人仍在進行要約相關討論及磋商中，且於初步階段，董事會並未就可能提出要約發表任何立場，亦未達成任何收購合併協議，而公司現就收購合併方向之回應未有任何更新。

香港寬頻上半年EBITDA少6%、派息削半 「疫情扭曲持續經營表現」

業績方面，截至2月底止，香港寬頻上半財年經調整EBITDA按年下跌6%至11.96億元，不包括集團去年已出售的新加坡及馬來西亞業務的4個月影響，收益按年增長2%至67.07億元。

香港寬頻建議派每股中期息20仙，按年減少50%，若以周三收報5.99元計，現價股息率約6.7厘。

集團指，上半年業績當中，應考慮約兩年的延後表現，主要由於兩年來疫情對報告收益影響漸退，而後疫情期間活動回升將需約兩年時間才能在報告上反映，故原有基礎數字扭曲了集團潛在的持續經營表現。

楊主光：「住宅市場主力砌低i-cable」

楊主光在稱，未來住宅及企業市場均會以挖動競爭對手客戶為發展策略，「住宅市場主力砌低i-cable（有線寬頻），送多佢一程」，而企業市場則主攻HGC。楊主光提到，HGC數年前大股東易手，其舊股東和記系商住物業、附屬公司都會是其目標客戶。

香港寬頻企業客戶錄10.3萬戶，按年跌3%，楊主光解釋，自疫情期間，全港公司登記總數下跌約17%，「過往兩三年好多公司結業」，間接反映到其商業客戶數目，而住宅客戶則受移民因素影響，強調最重要是服務收入數字，隨著香港寬頻近兩月在寬頻服務加價，相信下半年住宅市場會改善。

企業方案收益增加3%至23.48億元

香港寬頻上半財年企業方案收益按年增加3%至23.48億元，因批售IDD收益增加。在市場競爭激烈的情況下，住宅方案收益按年減少2%至11.97億元，期內手機及其他產品收益按年增加6%至21.22億元，因與流動通訊業務相輔的智能手機產品銷售。

融資成本按年增加205%至3.24億元，因利率掉期的公允值變動增加8,500萬元以及銀行及其他借款的利息及財務費用（已扣除利率掉期之利息）及租賃負債利息分別增加1.32億元及100萬元。

下半財年表現料勝上半年

香港寬頻指，合約收益均有約兩年的滯後期，新人才不斷加入亦需時發揮，可解讀為快速增長元素將反映在一至兩年後的業務表現上。2023年上半年已經較2022年下半年出現明顯的連串改善，有信心J型曲線轉向趨勢將會持續，使2023年下半年的表現更勝2023年上半年。

（第二版加入記者會、第三版加入可能提出要約立場）

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編輯：陳韻妍、李哲毅