  • 22°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 23:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】香港寬頻楊主光：未來力砌有線寬頻及HGC吸客　無賣盤計劃　上半財年經調整EBITDA跌6%、中期息削半至20仙（第三版）

股市 22:48 2023/04/26

分享：

分享：

香港寬頻楊主光：未來力砌有線寬頻及HGC吸客　無賣盤計劃　上半財年經調整EBITDA跌6%、中期息削半至20仙

香港寬頻 （01310） 公布，截至2月底止半年業績，上半財年經調整EBITDA按年下跌6%至11.96億元，不包括集團去年已出售的新加坡及馬來西亞業務的4個月影響，收益按年增長2%至67.07億元。香港寬頻建議派每股中期息20仙，按年減少50%，以周三收報5.99元計，現價股息率約6.7厘。

集團指，上半年業績當中，應考慮約兩年的延後表現，主要由於兩年來疫情對報告收益影響漸退，而後疫情期間活動回升將需約兩年時間才能在報告上反映，故原有基礎數字扭曲了集團潛在的持續經營表現。

楊主光：無賣盤計劃 

市場多次傳出香港寬頻賣盤，香港寬頻持股管理人執行副主席楊主光表示，不評論市場傳聞，強調香港寬頻上市至今，一直是增長最快的電訊公司，現時企業及住宅市佔率第二，未來會繼續透過有機增長及併購發展，「市場講咩都無用」，又補充「無賣盤計劃」，稱「你哋（記者）可以問番佢哋（傳有意收購企業）」。

香港寬頻其後再發回應，重申公司不時接獲獨立第三方的初步議案，董事會與潛在要約人仍在進行要約相關討論及磋商中，且於初步階段；及董事會並未就可能提出要約發表任何立場，亦未達成任何收購合併協議，而公司現就收購合併方向之回應未有任何更新。

「住宅市場主力砌低i-cable」

楊主光稱，未來住宅及企業市場均會以挖動競爭對手客戶為發展策略，「住宅市場主力砌低i-cable（有線寬頻），送多佢一程」，而企業市場則主攻HGC。楊主光提到，HGC數年前大股東易手，其舊股東和記系商住物業、附屬公司都會是其目標客戶。

香港寬頻企業客戶錄10.3萬戶，按年跌3%，楊主光解釋，自疫情期間，全港公司登記總數下跌約17%，「過往兩三年好多公司結業」，間接反映到其商業客戶數目，而住宅客戶則受移民因素影響，強調最重要是服務收入數字，隨著香港寬頻近兩月在寬頻服務加價，相信下半年住宅市場會改善。

企業方案收益增加3%至23.48億元

香港寬頻上半財年企業方案收益按年增加3%至23.48億元，因批售IDD收益增加。在市場競爭激烈的情況下，住宅方案收益按年減少2%至11.97億元，期內手機及其他產品收益按年增加6%至21.22億元，因與流動通訊業務相輔的智能手機產品銷售。

融資成本按年增加205%至3.24億元，因利率掉期的公允值變動增加8,500萬元以及銀行及其他借款的利息及財務費用（已扣除利率掉期之利息）及租賃負債利息分別增加1.32億元及100萬元。

下半財年表現料勝上半年

香港寬頻指，合約收益均有約兩年的滯後期，新人才不斷加入亦需時發揮，可解讀為快速增長元素將反映在一至兩年後的業務表現上。2023年上半年已經較2022年下半年出現明顯的連串改善，有信心J型曲線轉向趨勢將會持續，使2023年下半年的表現更勝2023年上半年。

（第二版加入記者會、第三版加入可能提出要約立場）

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）

相關文章：【HKBN】香港寬頻收到HGC大股東初步提購意向、未有立場　復牌升6%後無力（第三版）

編輯：陳韻妍、李哲毅

港股 業績公布 EBITDA 寬頻 銀行 智能手機 香港寬頻（01310）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌3點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

下一篇文章

【加密貨幣】比特幣炒上9%再試3萬美元大關　FRC引爆市場憂慮、注入流動性預期升溫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款