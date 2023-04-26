▲ 【高息股】香港寬頻上半財年經調整EBITDA跌6%至12億元 中期息削半至20仙、股息率仍有6.7厘

香港寬頻 （01310） 公布，截至2月底止半年業績，上半財年經調整EBITDA按年下跌6%至11.96億元，不包括集團去年已出售的新加坡及馬來西亞業務的4個月影響，收益按年增長2%至67.07億元。香港寬頻建議派每股中期息20仙，按年減少50%，以周三收報5.99元計，現價股息率約6.7厘。

集團指，上半年業績當中，應考慮約兩年的延後表現，主要由於兩年來疫情對報告收益影響漸退，而後疫情期間活動回升將需約兩年時間才能在報告上反映，故原有基礎數字扭曲了集團潛在的持續經營表現。

企業方案收益增加3%至23.48億元

香港寬頻上半財年企業方案收益按年增加3%至23.48億元，因批售IDD收益增加。在市場競爭激烈的情況下，住宅方案收益按年減少2%至11.97億元，期內手機及其他產品收益按年增加6%至21.22億元，因與流動通訊業務相輔的智能手機產品銷售。

成本方面，網絡成本及銷售成本按年增加2%至45.73億元，主要由於批售IDD成本增加及被存貨成本減少所抵銷。融資成本按年增加205%至3.24億元，因利率掉期的公允值變動增加8,500萬元以及銀行及其他借款的利息及財務費用（已扣除利率掉期之利息）及租賃負債利息分別增加1.32億元及100萬元。

下半財年表現料勝上半年

香港寬頻指，合約收益均有約兩年的滯後期，新人才不斷加入亦需時發揮，可解讀為快速增長元素將反映在一至兩年後的業務表現上。2023年上半年已經較2022年下半年出現明顯的連串改善，有信心J型曲線轉向趨勢將會持續，使2023年下半年的表現更勝2023年上半年。

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編輯：陳韻妍