天瀧下周五招標售116伙　夥銀行推按揭優惠

啟德新盤戰揭開序幕，由恒地等六個發展商合作發展的啟德天瀧，將於下周五起招標推售116伙標準戶，涵蓋三至四房戶型。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，將於短期內公布更多招標詳情，料提供建期及即供付款供買家選擇。現時項目準買家中不乏内地客，其中主要來自大灣區各地。對於後市走勢感樂觀，指出本年貼近市價推出的一手項目收票情況均見理想，反映上年囤積的購買力釋放，加上美國息口見頂等利好因素，估計全年樓市有10%升幅。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，該行為項目買家提供綠色按揭計劃，客戶可享額外6,888元，按揭獎賞及逾8萬元「私人財富」獎賞計劃。

天瀧於首輪銷售中推出116伙，全屬臨海的標準單位，實用面積1,002至1,428平方呎，包括36伙3房及80伙4房單位。

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