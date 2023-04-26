  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天瀧下周五招標售116伙　夥銀行推按揭優惠

股樓投資 17:48 2023/04/26

分享：

分享：

啟德新盤戰揭開序幕，由恒地等六個發展商合作發展的啟德天瀧，將於下周五起招標推售116伙標準戶，涵蓋三至四房戶型。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，將於短期內公布更多招標詳情，料提供建期及即供付款供買家選擇。現時項目準買家中不乏内地客，其中主要來自大灣區各地。對於後市走勢感樂觀，指出本年貼近市價推出的一手項目收票情況均見理想，反映上年囤積的購買力釋放，加上美國息口見頂等利好因素，估計全年樓市有10%升幅。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，該行為項目買家提供綠色按揭計劃，客戶可享額外6,888元，按揭獎賞及逾8萬元「私人財富」獎賞計劃。

天瀧於首輪銷售中推出116伙，全屬臨海的標準單位，實用面積1,002至1,428平方呎，包括36伙3房及80伙4房單位。

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

同場加映 【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

天瀧 啟德 恒基 私人屋苑

上一篇文章

【職場趣聞】覺唔覺得散水餅係多餘？ 此風不可長?

下一篇文章

【線上財富管理】過江龍Endowus攻港 推免佣基金平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款