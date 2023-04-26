元朗THE YOHO HUB錄首單租賃　高層三房月租2.75萬　業主享近1.8厘租金回報

近期入伙的元朗THE YOHO HUB首錄租務成交，一個高層三房單位放盤4日，終獲區內分支家庭客「即睇即租」，料業主可享近1.8厘租金回報率。

美聯物業王偉健透露，單位為B期1座高層D室，實用面積872平方呎，享有開揚景觀。據悉，單位月租原叫價29,500元，放盤僅4天，即吸引區內分支家庭客洽詢，終減租2,000元，以27,500元獲承接，實用呎租約31.5元。

資料顯示，業主於2022年初以1,859.7萬元購入單位，以目前月租27,500元計算，租金回報率近1.8厘。

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