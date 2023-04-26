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【一技旁身】康文署增設救生訓練綜合證書課程 政府救生員的時薪高達180元 (內附報名詳情)

理財智慧 17:44 2023/04/26

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打工仔除了一份正職外，能夠增值自己，學習一技旁身，製造多元收入是一個理想的狀態。康樂及文化事務署6月起在指定分區康樂事務辦事處推出救生訓練綜合證書課程，參加者可以「一條龍」方式參與一系列銜接的拯溺課程，省卻分段報名手續，可以較快獲取救生資歷。

綜合證書課程分為泳池救生訓練綜合證書課程、泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程，兩個課程訓練連同考試總時數分別為93小時和152小時。泳池救生訓練範圍包括考取銅章證書、急救證書、水上急救證書和泳池救生章證書；泳池及沙灘救生訓練同時涵蓋考取海洋拯救基礎證書、獨木舟拯救章證書和沙灘救生章證書。

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁

泳池救生訓練費用為810元，泳池及沙灘救生訓練費用為1,310元；合資格全日制學生可獲半費優惠，參加者完成訓練並取得各項考試合格成績可獲取證書，並可根據獲取資歷投考康文署公務員或非公務員合約救生員職位。

報名資格 : 參加者須年滿16歲，並在第一課完成水試及合格後方可參加有關訓練。

市民可於下月8日起透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加，名額有限，先到先得。

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撰文 : 陳玉蓮

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