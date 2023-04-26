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【小老闆生意經@iM網欄】直播吸金力驚人 零售商應趁早搶佔先機

名人薈萃 19:08 2023/04/26

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隨着電商行業不斷發展，近年零售行業掀起一股直播帶貨的熱潮。直播帶貨，顧名思義，就是通過網絡直播來售賣商品。這種銷售技巧在近年甚為盛行，最廣為人知的就是早幾年內地網紅李佳琦在直播期間，短短5分鐘內賣出1.5萬支唇膏，可謂影響力驚人。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

「直播賣貨」是近年興起的商業經濟模式，以「直播」加「賣貨」的快速變現，吸引不少人晉身直播帶貨行列。曾有報道指出，直播達人李佳琦，直播一天的銷售額已超過一間上市公司一年的銷售額。有數據顯示，在2021年「雙十一購物節」首日，李佳琦直播間成交額高達106億元人民幣。

艾瑞咨詢發布的《2021年中國直播電商行業研究報告》顯示，2020年中國內地直播電商市場規模超1.2萬億元人民幣，年增長率為197.0%，預計2023年規模將超過4.9萬億元人民幣。直播電商吸金力驚人，因此，不少商家均想從中分一杯羹，開拓直播帶貨的商機。

直播帶貨的平台亦有很多，目前主要分三大類，分別是社交平台類、電商類及短視頻類。而最多港人認識的平台有Facebook、Instagram、淘寶、抖音等。商家可透過直播展示及介紹產品，回答顧客的問題，跟顧客建立良好關係。與此同時，更可在直播期間提供獨家優惠，推動整體銷售額。值得留意的是，顧客可以在任何地方收看直播，即是商家在香港開直播，其他東南亞地區的人，只要有網絡，亦可觀看此直播。因此，直播可接觸到的潛在顧客可以很廣泛，並且不需要前期投入成本。然而，利用影片，可以真實地展示到產品實物，不是單靠執了效果的相片，更能滿足到顧客的好奇心。

本地直播電商市場正在快速發展的階段，電商龍頭HKTVmall早在今年4月中開展首階段直播頻道，預計於5月逐步擴展至100條頻道。還有電視廣播TVB早前與淘寶電商合作，推出明星直播帶貨節目，且取得不俗銷售成效。可見，直播帶貨已成為零售市場目前的主要發展方向，商家們應盡早開展相關領域，搶盡先機。

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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