二手市況放緩　減價成交再現　淘大花園低市價7%　以610萬成交

香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園本月暫錄得3宗成交，與上月同期約8宗比較，成交節奏減慢。其中淘大花園R座低層06室，實用面積約450平方呎，屬兩房間隔，望內園景。胡國安稱，單位以650萬元放售後約2個月後獲同區客接洽，雙方議價後以610萬元易手，實用呎價約13,556元，較市價低約7%。據悉，買家屬上車客，心儀單位價格相宜，對比屋苑相同價格的單位較大，故睇樓數次後即決定購入上述單位。

資料顯示，業主於2002年1月以約118萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約492萬元，升值約4.1倍。

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