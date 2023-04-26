美國或現「經濟災難」 利率急升 美國財政部長耶倫警告須提高債務上限

美國財政部長耶倫Janet Yellen周二（25日）警告，如果國會未能提高政府的債務上限，並因此發生債務違約，將引發一場「經濟災難」，並導致未來數年內的利率上升。

耶倫在為華盛頓與加州企業高管舉行的活動準備的講話中說，美國債務違約將導致失業，同時令家庭的抵押貸款、汽車貸款和信用卡支付額增加。

她說，增加或暫停31.4萬億美元的借款上限是國會的基本責任，並警告說，違約將會威脅到美國自疫情以來取得的經濟進步。

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耶倫說：「我們的債務違約將產生一場經濟和金融災難，另外會令借貸成本永久提高。未來的投資將大大增加成本。」她又指，如果不提高債務上限，美國企業將面臨信貸市場的惡化，政府將可能無法向軍人家庭和依賴社會保障的老年人發放款項。國會必須投票提高或暫停債務限額。它應該無條件地這樣做。而且，它不應該等到最後一刻。

耶倫曾在一月份說過，如果不提高限額，政府只能支付賬單到6月初，而政府在1月份達到了限額。

與其他大多數發達國家不同的是，美國對其能借多少錢有一個硬性限制。由於政府的開支超過了它的收入，立法者必須定期提高債務上限。

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共和黨控制的眾議院領導人麥卡錫Kevin McCarthy上周提出了一項計劃，將4.5萬億美元的開支削減與1.5萬億美元的債務上限增加相掛鉤，並稱這是未來幾週談判的基礎。

白宮堅持認為這兩個問題不應該聯繫在一起，而民主黨控制的參議院很可能會拒絕這一提議。

金融市場對這一僵局越來越關注，使美國債務風險的保險成本達到十年來的最高水平，金融分析師警告說，違約的風險越來越大。

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記者：張瑋婷