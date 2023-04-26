【恒指改革】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數、誰最大機會染藍？　另擬取消「香港成份股」上限規定

▲ 【恒指改革】恒指公司諮詢容許外國公司納恒生指數 取消「香港成份股」數目上限

恒生指數公司諮詢市場，建議容許外國公司納入恒生指數，並檢討恒生指數7個行業組別和「香港」成份股數目。恒指公司建議，不再保留香港成份股25家的上限要求，並保持現有7個行業組別的分類。

恒指公司擬諮詢市場至5月31日。

恒指公司表示，建議容許外國公司納入恒生指數，因認為香港是國際金融中心，具連接內地和世界其他地區的角色，令恒指由代表香港上市的大中華公司，伸展至全面代表整體香港股市。

參考其他主要市場，除了日本市場，澳洲、法國、德國、南韓等金融市場都接受外國公司納入當地主要指數。至於美股三大指數中，非美國企業並不能納入標普500指數和道瓊斯工業指數，但可被納入在納斯達克100。

普拉達PRADA或有機會染藍

不過，恒指公司指出，外國公司只港股一小部分，至3月底527家恒生綜合指成份股之中，只有6家公司屬外國公司，權重合計0.5%，當中市值最大的是PRADA普拉達 （01913） 。

至上季末，普拉達市值為1420億元，季內日均成交為5500萬元，市值、成交額都與中小藍籌相若，暫為最有機會「染藍」的外國公司。

恒指公司：香港成份股25家上限規定並無必要

在行業檢討上，恒指公司建議維持（1）金融業、（2）資訊科技業、（3）地產建築業、（4）醫療保健業、 （5）非必需性消費及必需性消費、（6）電訊業及公用事業，以及（7）能源業、原材料業、 工業及綜合企業，共7個分類。

香港成份股方面，在2021年建議恒指逐步擴容至100家成份股時，恒指公司引入「香港」成份股數目20至25家的規則，以維持香港代表性。自改革以來，恒指公司新納入一家香港公司，令數目達至25家上限，恒指公司最新認為，設定上限並不必要，因而建議取消上限規定。

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編輯：麥德銘