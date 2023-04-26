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【新股IPO】兩新股暗盤迴異 珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕108元、梅斯健康2415暗盤轉賺75元
新股IPO 18:54 2023/04/26
珍酒李渡 （新上市編號：06979） 及梅斯健康 （新上市編號：02415） 周四（27日）上市，周三（26日）收市後有暗盤交易，兩新股均潛水。珍酒李渡輝立暗盤低見10.24元，較招股價10.82元低5.4%，收報10.28元，低5%，不計手續費，一手（200股）帳面蝕108元。
珍酒李渡耀才暗盤收報10.5元，低3%，一手賬面蝕64元；富途交易場低見10.38元，低4.1%，賬面蝕88元。
梅斯健康2415暗盤賺75元
梅斯健康耀才暗盤最低見7元，低23%，收報8.85元，低2.7%，一手（250股）不連手續費，賬面蝕62.5元；輝立暗盤同報8.85元，低2.7%；富途暗盤則報9.4元，較招股價高3.3%，賺75元。
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記者：宋佩恩
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