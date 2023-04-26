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【新股IPO】兩新股暗盤潛水　珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕72元、梅斯健康2415暗盤蝕98元

新股IPO 17:00 2023/04/26

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【新股IPO】珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕72元、梅斯健康2415暗盤蝕98元

珍酒李渡 （新上市編號：06979）  及梅斯健康  （新上市編號：02415）  周四（27日）上市，周三（26日）收市後有暗盤交易，兩新股均潛水。珍酒李渡輝立暗盤低見10.42元，較招股價10.82元低3.7%，現報10.46元，低3.3%，不計手續費，一手（200股）帳面蝕72元。

珍酒李渡耀才暗盤報10.52元，低2.8%，一手賬面蝕60元；富途交易場曾低見10.38元，低4.1%，現報10.5元，低3%，賬面蝕64元。

梅斯健康2415暗盤蝕98元

梅斯健康耀才暗盤最低見7元，低23%，現報8.76元，低3.7%，賬面蝕85元；輝立暗盤低見8.61元，較招股價低5.4%，現報8.71元，低4.3%，一手（250股）不連手續費，蝕97.5元；富途暗盤報8.82元，較招股價低3.1%，蝕70元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具     

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記者：宋佩恩

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