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【新股IPO】兩新股暗盤潛水 珍酒李渡6979暗盤一手最多蝕72元、梅斯健康2415暗盤蝕98元
新股IPO 17:00 2023/04/26
珍酒李渡 （新上市編號：06979） 及梅斯健康 （新上市編號：02415） 周四（27日）上市，周三（26日）收市後有暗盤交易，兩新股均潛水。珍酒李渡輝立暗盤低見10.42元，較招股價10.82元低3.7%，現報10.46元，低3.3%，不計手續費，一手（200股）帳面蝕72元。
珍酒李渡耀才暗盤報10.52元，低2.8%，一手賬面蝕60元；富途交易場曾低見10.38元，低4.1%，現報10.5元，低3%，賬面蝕64元。
梅斯健康2415暗盤蝕98元
梅斯健康耀才暗盤最低見7元，低23%，現報8.76元，低3.7%，賬面蝕85元；輝立暗盤低見8.61元，較招股價低5.4%，現報8.71元，低4.3%，一手（250股）不連手續費，蝕97.5元；富途暗盤報8.82元，較招股價低3.1%，蝕70元。
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記者：宋佩恩
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