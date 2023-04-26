▲ 【五一黃金周】港鐵於五一長假合共增加460班車 集中黃昏及晚間時段

港鐵 （00066） 宣佈，為配合市民於五一勞動節長周末假期的出行需要，8條鐵路綫將於本周六至下周一（4月29日至5月1日）期間加強列車服務，合共增加460班車，班次將比一般周末或假期更頻密。港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫、屯馬綫及東涌綫將於長周末

假期期間不同時段加密班次。

高鐵將增加合共22班列車班次

港鐵指，考慮到乘客假日的需要，增加的班次大都在黃昏及晚間時段，例如屯馬綫下午6時至7時的列車服務會由原來的6分鐘一班車，加密至5.5分鐘。另外，迪士尼綫上午及晚上時段的班次將由10分鐘一班車，加密至5分鐘一班。

另外，4月27日至5月4日期間，高鐵將增加合共11對22班往來香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。

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編輯：陳韻妍