【交通消息】配合五一勞動節出行需要 港鐵8路綫周六至周一加強服務

為配合市民於五一勞動節長周末假期的出行需要，港鐵公司宣佈八條鐵路綫將於本周六至下周一（2023年4月29日至5月1日）期間加強列車服務，合共增加四百六十班車，班次將比一般周末或假期更頻密。

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港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫、屯馬綫及東涌綫將於長周末假期期間不同時段加密班次；考慮到乘客假日的需要，增加的班次大都在黃昏及 晚間時段，例如屯馬綫下午六時至七時的列車服務會由原來的 6 分鐘一班車，加 密至 5.5 分鐘。另外，迪士尼綫上午及晚上時段的班次將由 10 分鐘一班車加密至 5 分鐘一班。而在人手方面，港鐵因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

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另外，四月二十七日至五月四日期間，高鐵將增加合共十一對(二十二班)往 來香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。屆時香港西 九龍站將增加人手協助乘客，並加強車站指示及廣播，以及透過不同渠道發放資訊，務求令乘客購票及乘車更暢順。

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撰文：鄭日棱