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【交通消息】配合五一勞動節出行需要 港鐵8路綫周六至周一加強服務

理財智慧 16:56 2023/04/26

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為配合市民於五一勞動節長周末假期的出行需要，港鐵公司宣佈八條鐵路綫將於本周六至下周一（2023年4月29日至5月1日）期間加強列車服務，合共增加四百六十班車，班次將比一般周末或假期更頻密。

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫、屯馬綫及東涌綫將於長周末假期期間不同時段加密班次；考慮到乘客假日的需要，增加的班次大都在黃昏及 晚間時段，例如屯馬綫下午六時至七時的列車服務會由原來的 6 分鐘一班車，加 密至 5.5 分鐘。另外，迪士尼綫上午及晚上時段的班次將由 10 分鐘一班車加密至 5 分鐘一班。而在人手方面，港鐵因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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另外，四月二十七日至五月四日期間，高鐵將增加合共十一對(二十二班)往 來香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。屆時香港西 九龍站將增加人手協助乘客，並加強車站指示及廣播，以及透過不同渠道發放資訊，務求令乘客購票及乘車更暢順。

【政府工】香港電台請兼職初級記者 日薪487元 時薪係幾多?【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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