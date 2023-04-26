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歐盟針對航空燃料供應商擬定新法律 至2050年有70%須為可持續燃料

環球政經 16:20 2023/04/26

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歐盟已經達成協議，對歐洲的航空公司制定具有約束力的目標，以增加其對可持續航空燃料的使用，試圖啟動綠色燃料市場，減少航空業的碳足跡。

經過深夜的會談，歐洲議會和歐盟成員國的談判代表在周二（25日）午夜前達成了協議。

提案旨在增加可持續航空燃料（SAF）的需求和供應，這些燃料的二氧化碳淨排放或低碳排放。目前，這些燃料的生產量很小，而且仍然比傳統的排放二氧化碳的化石煤油更要昂貴。
 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

提案為航空燃料供應商設定了具有約束力的目標，以確保從2025年起在歐盟機場向飛機運營商提供的所有燃料中含有最低份額的SAF，該目標將增加到2050年。

2025年，至少2%的航空燃料必須是SAF，2030年增加到6%，2035年增加到20%，每五年增加一次，到2050年達到70%。

從2030年起，具有約束力的目標也將適用於使用最低份額的合成燃料。2030年為1.2%，2050年上升到35%。合成燃料是利用捕獲的二氧化碳排放物製成的。支持者說，這平衡了燃料在發動機中燃燒時釋放的二氧化碳。

 

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【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

航空業被認為是最難去碳化的行業之一，零排放的飛機預計在十年內不會出現。從近期來看，可持續燃料是減少航空旅行碳足蹟的少數選擇之一。

航空公司將從歐盟碳市場獲得約20億歐元的資金，以幫助他們改用SAF。

只要符合歐盟的生物質可持續發展標準，生物燃料就可以計入SAF的主要目標。由核電生產的低碳氫氣也有資格--這對法國這樣擁有大量原子能的國家來說是一個勝利。

歐盟國家和歐盟議會現在必須各自批准該協議，然後提案才能成為法律。這個過程通常是一種形式，批准預先商定的協議，不做任何修改。

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記者：張瑋婷

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