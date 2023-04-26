皓畋高層海景戶低市價27%沽　5年帳面蝕600萬

何文田皓畋再錄蝕讓買賣，業主持貨5年，帳面蝕約600萬元。香港置業朱碧其說，皓畋2座高層G室，實用面積676平方呎，兩房連書房間隔，向東南望開揚海景，日前以1,550萬元易手，實用呎價約22,929元，低市價約27%。被問到業主低市價沽貨原因，代理透露，主要是私人財務問題。

代理續稱，單位原叫價1,900萬元，半年後獲外區客接洽，議價後減價350萬元，即減約18.4%。據了解，買家為首置客，心儀物業位於高層，而且價錢相宜，故睇樓兩次，即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2018年1月以約2,150萬元購入上述單位，現帳面蝕約600萬元，物業期內貶值約28%。

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