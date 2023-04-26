【渣打業績】 渣打首季稅前基本溢利大增23% 計劃明年底前向股東回報50億美元

渣打集團（02888）中午公布今年首季業績，除稅前基本溢利按年大幅增長23%至17.1億美元，按季更升1.6倍，創下自2014年首季以來的最大季度溢利，遠超市場預期。受惠息口擴闊和預期信貸減值支出下降，渣打修訂今明兩年收入增長目標，預料今年收入增長10%，明年收入增長介乎8至10%，並計劃在2024年底前予股東回報超過50億美元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

渣打績後股價表現反覆，午後曾衝高至62.35元高位，一度升2.1%，其後反覆回落，收市倒跌0.8%，報60.55元。

期內，法定經營收入45.6億元（美元，下同），按年升6%；法定純利13.4億元，按年升14%；法定除稅前溢利18.1億元，按年增加21%，按固定匯率基準計算則上升25%；基本除稅前溢利17.1億元，按年增加23%，按固定匯率基準計算則上升25%。季內，淨利息收入按年增加13%至20.1億美元，淨息差擴闊34個基點至1.63%，利率上升帶來的正面影響部分被對沖虧損增加和債務及資產組合變動抵銷。

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

渣打預期，今年全年平均淨息差約為1.7%，明年有望達1.75%。集團行政總裁溫拓思表示，今年首季業績表現強勁，儘管經營環境持續受困擾，多個市場及產品的業務表現持續改善，對維持強勁業務表現感到樂觀，並有信心達成財務目標。

同場加映﹕【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧