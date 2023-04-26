【騰訊700】分散收入來源 騰訊傳計劃投資更多海外遊戲

外電引述多位知情人士透露，內地科網巨頭騰訊（00700）正計劃投資更多遊戲資產，主要是在歐洲的遊戲工作室，以減低對中國地區的倚賴，分散收入來源。騰訊全日收報348.2元，上升近3%。

碧桂園逾28億人幣 投得杭州濱江區地皮 詳情請看【下一頁】

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

報道引述接近騰訊內部人士指，騰訊在遊戲版號審批方面沒有任何問題，集團在內地擁有一系列利潤豐厚的遊戲。然而在反壟斷政策下，未來騰訊的增長空間或會受限，因此必須加快拓展海外市場步伐。騰訊去年本土遊戲業務佔總遊戲收入約73％，今年將會推出更多遊戲，包括重點遊戲《VALORANT》，國內版命名為《無畏契約》，市場預期，將是繼《英雄聯盟》後騰訊另一大型作品。

消息指，去年歐洲宏觀經濟存在不確定性，加上中美關係緊張，故去年沒有積極進行資本配置。騰訊未有公開披露海外投資規模，而且經常要求天使資本夥伴不要披露其投資身份。在爭奪遊戲資產上，騰訊亦面對財力雄厚的新對手競爭。沙地阿位伯政府正通其公共投資基金投資380億美元，開發和收購熱門遊戲，這是該國減少對石油銷售依賴的舉措之一。

【港交所季績】 港交所首季收入升19% 多賺28% 均創歷來第二高 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機