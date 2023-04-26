【手機程式】WhatsApp正式支援跨手機共用帳戶 用戶最多可連結4部裝置

WhatsApp早前宣布，將在在未來幾週內推出新功能，屆時用戶最多可以將4部裝置連結到帳戶，從而在不同裝置當中維持對話。連結裝置新方法與連結桌面電腦或瀏覽器一樣，在「設定＞已連結裝置」中，以掃描QR Code的方式進行。

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WhatsApp表示，用戶可通過新功能將帳戶連接到4部裝置，每部已連結的手機將會與WhatsApp獨立連結，以確保私人訊息、影片和語音通話都會作端對端加密。一旦裝置進入閒置並持續一段時間，系統就會自動登出所有配對裝置，用家可以切換使用不同手機，不必在登出後從上次中斷的地方繼續聊天。

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另外，WhatsApp也將推出連結配對裝置的替代功能，用戶只要在WhatsApp網頁版輸入手機號碼，即會收到一次性代碼用來連結裝置，不必從以往一樣掃瞄QR code。

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撰文：鄭日棱