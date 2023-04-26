【阿里巴巴AI】阿里雲「通義千問夥伴計劃」正式啟動　20萬內地企業用戶冀參與測試

▲ 近日阿里巴巴集團旗下的阿里雲宣佈啟動「通義千問夥伴計劃」，首批行業大模型涵蓋石油化工、電力、交通運輸、酒店、企業服務、通訊及金融等領域，逾20萬內地企業用戶希望申請參與測試。

ChatGPT掀起的人工智能（AI）熱潮未減，除了百度，之前阿里巴巴亦推出自家的人工智能平台及語言大模型「通義千問」，近日阿里巴巴集團旗下的阿里雲宣佈啟動「通義千問夥伴計劃」，首批行業大模型涵蓋石油化工、電力、交通運輸、酒店、企業服務、通訊及金融等領域，逾20萬內地企業用戶希望申請參與測試。

月初自「通義千問」推出以來，已有不少企業用戶申請接入模型測試，首批參與計劃的企業夥伴包括崑崙數智（石化）、朗新科技（電力）、千方科技（運輸）、石基信息（酒店）、用友網絡（企業服務）、亞信科技（通訊）、中金財富（金融）。

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內地智能電動車品牌率先接入模型

透過此次夥伴計劃，阿里雲將為合作企業提供底層技術、雲運算資源、AI與機器學習產品及服務等，讓企業可於安全及專屬雲端環境中，調整及再訓練「通義千問」模型。有關共建模型將透過網頁及API提供予阿里雲的企業客戶及開發者，方便客戶研發各種AI應用，如智能客服、購物指南、虛擬顧問及設計助理等。

「通義千問」還將接入阿里巴巴生態的所有商業應用中，進一步提升用戶體驗。目前阿里巴巴的AliOS智能汽車操作系統已接入「通義千問」作內部試測。由阿里巴巴及上汽集團合作開發的高端智能電動車企業智己汽車，亦將率先成為國內首個接入載有「通義千問」AliOS系統的汽車品牌。

責任編輯：李彥煒

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